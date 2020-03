Spelers Zulte-Waregem betalen supporters terug na pandoering in Anderlecht

Zulte Waregem is boos. "Het bestuur eist dat de kosten van de supporters die gisteravond naar Anderlecht meereisden volledig worden vergoed. De spelers zullen de rekeningen voor de bussen en de tickets integraal terugbetalen", luidt het in een mededeling van de club. De Raad van Bestuur eist "een daadkrachtige reactie" en in dat kader werden een aantal beslissingen genomen "waarbij enkele punten op de i worden geplaatst". Die moeten naar een kentering in de sportieve resultaten leiden, stelt Zulte Waregem.