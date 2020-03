25 medewerkers Sint-Trudo Ziekenhuis thuis na contact met coronapatiënt: activiteiten worden afgebouwd

Het ziekenhuispersoneel heeft natuurlijk ook contact gehad met andere patiënten. "We passen het cirkelprincipe toe: de mensen die rechtstreeks contact hebben gehad met het positieve geval worden thuis gehouden", zegt Vlayen. "Maar ze zijn niet ziek en dus ook niet besmettelijk. Zodra iemand ziek wordt en positief blijkt, dan passen we ook daar het cirkelprincipe op toe." De lijst van het aantal patiënten waarmee de medewerkers in contact zijn gekomen is best lang. "Maar zover zijn we zeker niet. Want niets zegt ons dat die 25 medewerkers ziek gaan worden."