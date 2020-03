70 miljoen jaar geleden was een dag een half uur korter en duurde een jaar 372 dagen

De oorzaak van de kortere dagen moet gezocht worden bij de maan. “Het is niet de baan van de aarde rond de zon zoals je zou kunnen denken, die het verschil maakt”’, merkt Niels De Winter op. “De omlooptijd van de aarde rond de zon is nauwelijks veranderd door de geologische geschiedenis. Een jaar duurde 70 miljoen jaar geleden ongeveer even lang als nu."

"Het verlengen van de dagen wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht tussen aarde en maan. Het is de maan die de rotatie van de aarde rond haar as geleidelijk afremt. Tegelijk verwijdert de maan zich ten opzichte van de aarde. Het is een fenomeen dat zich uitstrekt over miljoenen jaren en dus rechtstreeks verantwoordelijk is voor het lengen van de dagen.”

De Winter en zijn collega-onderzoekers beschouwen hun werk nog niet als voltooid. Ze willen gelijkaardige schelpdieren onderzoeken in andere tijdperken. De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad “Paleoceanography and paleoclimatology”.