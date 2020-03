Aantal zelfoogstboerderijen stijgt: “Mensen willen weten waar hun eten vandaan komt” 

Ook Bram Tweepennickx start binnenkort zijn zelfoogstboerderij “Loofland”in Testelt. “Ik kreeg bij Tom de kans om het principe van zelfoogstboerderij te leren, en nu krijg ik de kans om het zelf te doen", zegt Bram. "Het is wel een jarenlange zoektocht geweest naar grond. Het is moeilijk om geschikte landbouwgrond te vinden. Het is ook bijna onbetaalbaar voor jonge boeren om grond aan te kopen en dat terug te verdienen. “ Ook arbeidskrachten vinden is vaak een probleem. Landbouwwerk is seizoensarbeid en het is vaak moeilijk om de arbeiders degelijk te verlonen.

Heel wat zelfplukboerderijen organiseren dezer dagen infomomenten. Dus wie groenten vers van bij de boer wil, het is het moment om je in te schrijven. Meer informatie over zelfoogstboerderijen vind je hier.