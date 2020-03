Archeologen leggen restanten bloot van vroegere Sint-Janskapel Brugge

Op het Sint-Jansplein, in het centrum van de stad, zijn ze kasseien aan het vervangen door bloemen. En tijdens die werken, kwamen de fundamenten van de kapel uit de 17de eeuw plots tevoorschijn. Het was de schepen van cultuur, Nico Blontrock, die dat per toeval dit weekend ontdekte: "Ik was hier toevallig en zag hier een stuk muur, een paar meter lang. Ik wist dat hier vroeger de Sint-Janskerk of -kapel stond. Ik heb onmiddellijk onze mensen van de dienst archeologie verwittigd."

De archeologen legden de fundamenten van de kapel uit de 17de eeuw bloot. Ze vonden ook ornamenten uit de 15de eeuw. De Sint Janskapel werd gesloopt in 1786. De archeologen krijgen nu nog 2 weken de tijd om alles verder te bestuderen.