Artsen uit Oost- en West-Vlaanderen krijgen uitleg over coronavirus: “De rol van de huisarts is extreem belangrijk”

Een vraag die vele artsen hebben, is hoe ze zich kunnen beschermen. “We krijgen van verschillende kanten richtlijnen mee, maar die zijn niet altijd eenduidig en we kunnen ze ook niet altijd volgen”, vertelt Lily Willems, epidemieverantwoordelijke van de huisartsenpraktijk Nieuw-Gent. “Zo krijgen we te horen dat we ons moeten beschermen, maar er is eigenlijk onvoldoende beschermend materiaal ter beschikking …”

“Ik vraag me ook af hoe we moeten omgaan met het tekort aan beschermend materiaal”, vult Eva Van Der Meulen aan. “Ik ben misschien niet bang om zelf besmet te worden, maar wel om een van mijn patiënten te besmetten.” Daar kan ook Lily Willems zich in vinden: “Ik denk dat sommige artsen bang zijn om het virus over te krijgen, vervolgens mee naar huis te nemen en dan zijn of haar geliefden te besmetten.”