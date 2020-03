AZ Herentals plaatst afdeling geriatrie in quarantaine

De medewerker was in risicogebied geweest, maar vertoonde aanvankelijk geen symptomen en mocht dus blijven werken. Toen het afgelopen weekend symptomen opdoken, is de medewerker niet meer komen werken. Gisterenavond kwam de bevestiging dat de test op het coronavirus positief was. Sinds de krokusvakantie test het AZ Herentals iedereen die in het buitenland geweest is om mogelijke besmettingen snel op het spoor te komen.