Beurzen zakken nog verder weg, wat moeten we denken van "coronacrash"?

Wat moeten we dan denken van die cijfers van gisteren? De rode cijfers zijn "uitzonderlijk, maar niet abnormaal", zegt Guy Lerminiaux, aandelenbeheerder bij de zakenbank Degroof Petercam. Lerminiaux weet er wat van, want dit is al de achtste of negende "beurscrash" in zijn carrière.



De daling is "uitzonderlijk", omdat een gezondheidscrisis zo'n grote impact heeft op de beurzen. Lerminiaux spreekt van een "black swan", een zwarte zwaan. Dat is een beursterm voor een uitzonderlijke gebeurtenis die een zware impact heeft.

De aandelenexpert ziet vooral emotionele redenen voor de crash: "Een gevoel van angst en hebzucht zijn met elkaar in botsing gekomen", klinkt het. "Het coronavirus is in de geesten van de mensen terechtgekomen. En dan krijg je een massaal aantal verkopers op hetzelfde moment." In die zin zijn de cijfers dus "niet abnormaal".