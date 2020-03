Beverentunnel weer vrij richting Nederland na aanrijding tussen vier vrachtwagens

De Beverentunnel op de Antwerpse R2 is weer vrijgegeven nadat hij richting Nederland uren was afgesloten omwille van een kettingbotsing tussen vier vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Eén bestuurder werd gewond afgevoerd en drie van de vier vrachtwagens moesten worden getakeld. De weg kon nog net voor het op gang komen van de avondspits worden vrijgemaakt. In het Waaslandhavengebied leidde het ongeval wel de hele middag tot stevige vertragingen. Vorige maand nog gebeurde een soortgelijk ongeval in de tunnel, toen vielen twee doden.