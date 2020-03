Borgloon bouwt belevingscentrum over geschiedenis van het Graafschap Loon

In de Gasthuiskapel in Borgloon worden nu ook al tentoonstellingen georganiseerd. Maar de stad wil er nu een permanent belevingscentrum uitbouwen over de geschiedenis van het Graafschap Loon. Burgemeester Eric Awouters (Open VLD-Stroop): "Via de tuin willen we de kapel verbinden met de kerk ernaast. Want de graven van Loon liggen in de kapel begraven. En die skeletten willen we zichtbaar maken."