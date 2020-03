Busbedrijf De Zigeuner haalt nog snel toeristen terug uit Italië

Of de bus ook vlot kan terugrijden, is afwachten. "Het kan heel rap gaan hé", gaat Vanheusden verder. "Gisterenmorgen wilden ze de skiliften misschien sluiten en 's middags was het al zover. En gisterenavond laat hebben ze beslist over die volledige lockdown. Dus we willen nu zo snel mogelijk weg met onze toeristen." Meteen na het ontbijt zal de buschauffeur terugrijden.