Check: Hoeveel Europees geld heeft de Turkse president Erdogan nu al echt gekregen uit de vluchtelingendeal?

Waar die som vandaan komt, is niet echt duidelijk. Dat was het in het verleden evenmin, toen Erdogan het had over 10 miljard dollar (in maart 2016), of 30 miljard (in november 2017). De Turkse oppositiepoliticus Kemal Kilicdaroglu kloeg het gebrek aan transparantie daarover in het parlement aan: “Zelfs een kruidenier houdt een boekhouding bij met inkomsten en onkosten. Maar hier weet niemand het”.