Straks duidelijkheid verwacht over verbod grote zaalevenementen in Vlaanderen

In de AB in Brussel ging het concert van Rex Rebel gisteravond gewoon door. "We zullen het publiek zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website", zegt Jens Van den Wyngaert. Op dit moment al tickets doorverkopen is dus nog niet nodig, benadrukt hij, want bij AB gaan ze per concert bekijken of het geannuleerd of verplaatst wordt, dit altijd in nauw overleg met de artiest. "We zullen via de website communiceren welke concerten doorgaan en welke niet, en wat er gebeurt met de tickets."