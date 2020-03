Viroloog Van Ranst over nieuw corona-advies regering: "Een soort van tous-ensemblegevoel, dat hebben we nodig"

De regering wil niet dat er nog evenementen binnen plaatsvinden waar duizend of meer mensen aanwezig zijn. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Brussel verbiedt zulke evenementen alvast en Wallonië verbiedt bezoeken aan rusthuizen. In ons land zijn nu 267 mensen met het virus besmet. Het reisadvies naar Italië is intussen aangescherpt en sinds vanochtend is heel dat land in lockdown. Volg het nieuws over het nieuwe coronavirus op de voet in onze liveblog.