Negen wetenschappers van Kazerne Dossin nemen ontslag: "Verschil in mening over wat het museum moet doen"

De beslissing van de negen leden van de wetenschappelijke raad komt er na een vergadering met de raad van bestuur gisteren. Het was de eerste bijeenkomst sinds het vertrek van Busch en het incident rond de prijsuitreiking. "Ik ben gisteren naar de raad van bestuur geweest in de hoop dat we alles onder controle zouden kunnen houden en om verzoenend op te treden. Maar het gesprek was van die aard om ook mij te doen zeggen dat ik niet meer in de wetenschappelijke raad kan zitten", zegt Herman Van Goethem in "De ochtend".

"Er zijn verschillende manieren om de missie van Kazerne Dossin in te vullen, en hoe combineer je die, de geschiedenis van de Holocaust en de actualiteit van vandaag. Christoph Busch nam ontslag omdat hij het niet eens was met de manier waarop het mensenrechtenluik ingevuld werd. En dan werd Brigitte Herremans aan de deur gezet. Als je een collega die correct werkt op die manier de deur wijst zonder dat er excuses volgen, dan hebben we een probleem."



De ontslagnemende professoren vrezen dat het dagelijks bestuur de herinnering van 25.000 Joodse slachtoffers die in Kazerne Dossin worden herdacht, zou gebruiken om de huidige politiek van de staat Israël te ondersteunen. "Het is voor iedereen, ook voor ons, duidelijk dat de plek van waar 25.000 Joden zijn weggevoerd en omgebracht, geen instrument mag zijn om een debat te voeren over de politiek van Israël vandaag. Maar betekent dat dat er een volledige omertà moet zijn en dat het woord Palestijn niet mag vallen? Uiteraard niet", zegt Van Goethem.