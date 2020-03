Dolly Parton: "Als ik 75 word, wil ik graag opnieuw op de cover van Playboy staan"

32 was ze in 1978 toen ze voor het eerst op de cover van Playboy verscheen. Niet dat alles getoond werd. Zo ver wilde de populaire countryzangeres niet gaan uit angst om haar fans te bruskeren. Maar Dolly Parton wilde door te poseren voor het mannenblootblad vooral aantonen dat zij het was die de touwtjes in handen had. De cover wordt daarom nu nog altijd als een van de opvallendste, want minst blote, covers ooit van Playboy beschouwd. Nu ze begin volgend jaar 75 wordt, zou ze die fotoshoot graag nog eens overdoen.