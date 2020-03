Elektrische deelsteps nog te vervuilend omdat ze niet lang genoeg meegaan: "Er moet nog veel verbeteren"

De onderzoekers gingen het gebruik van de deelstep na in Brussel. Een elektrische deelstep stoot in het algemeen 131 gram CO2-equivalent uit per kilometer. De uitstoot is voor vier vijfde het gevolg van de productiefase in China, blijkt uit de studie. In België is de uitstoot het resultaat van het plaatsen en ophalen van de steps, en van het opladen.

De deelstep vervangt vooral het openbaar vervoer, maar ook de auto: een privéauto, deelauto, taxi of Uber. Die laatste is het meeste belastend voor het klimaat, met 110 gram CO2-equivalent per kilometer. De deelstep vervuilt dus meer. De reden? De beperkte levensduur.