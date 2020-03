Europees Parlement pleit voor meer flexibiliteit in de Europese begroting

De leden van het Europees Parlement pleiten voor meer flexibiliteit in de Europese begroting. Dat is nodig om onverwachte situaties op te vangen, zoals het coronavirus. De plenaire vergadering van het Europees Parlement kwam gisteren samen om te debatteren over de volgende Europese meerjarenbegroting. De parlementsleden reageerden teleurgesteld op de eerste Europese top van Charles Michel, die er niet in slaagde om een akkoord te bereiken over de budgetten voor de komende zeven jaar.