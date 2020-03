Nederlandse koning biedt excuses aan in voormalige kolonie Indonesië: "Nederland gebruikte buitensporig geweld"

"We kunnen het verleden niet terugdraaien, maar we kunnen er zeker wel van leren", zei de Indonesische president Joko Widodo. "We proberen van de geschiedenis te leren, om zo onze relatie te versterken, waarbij we respect hebben voor elkaar", vulde hij aan. Zijn toespraak kwam net voor die van Willem-Alexander. Widodo was zelf ook al te gast in Nederland in 2016.

