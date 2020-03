Gele brooddoos in koelkast kan levens redden: “Hulpverleners besparen zo veel tijd”

In de toekomst kunnen alle inwoners van Gent, ouder dan 65 jaar, een speciale gele brooddoos in hun koelkast steken. De doos kunnen ze gratis ophalen bij een apotheker of bij een dienstencentrum. Voorlopig kan het enkel in Ledeberg, maar in de toekomst breidt het project uit naar de rest van Gent. In de doos zit info over aandoeningen, allergieën en medicijnen. Het is de bedoeling om op termijn ruim 40.000 oudere Gentenaars zo te ondersteunen, benadrukt het kabinet van schepen Rudy Coddens (SP.A).