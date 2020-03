Gevaarlijke bocht in Meise na tiental ongevallen eindelijk beveiligd: "We stonden jarenlang in de kou"

In totaal gebeurden er sindsdien een tiental ongevallen. John Coudron somt ze even op: “Ofwel werden verlichtingspalen geramd, ofwel vlogen ze door onze voortuin. Ze hadden al dan niet gedronken, maar reden zo goed als zeker allemaal te snel. Bij een snelheidscontrole is er zelfs eentje geflitst tegen 126 kilometer per uur. We plaatsten betonnen bloembakken voor ons huis die we een meter diep verankerden, maar nog vlogen er wagens door. We zitten nu al aan negen ongevallen, waarvan zeven met veel schade in onze voortuin en woning. Na het zoveelste ongeval trokken we zelfs niets meer terug van de verzekering.” (lees verder onder de foto)