Harry en Meghan maken voor de laatste keer hun opwachting als "royals"

Elk jaar, op de tweede maandag van maart, wordt in landen die ooit deel uitmaakten van het Britse Rijk, Commonwealth Day gevierd, de dag van het Gemenebest. Dat is een samenwerkingsverband van 53 onafhankelijke landen met de Britse koning of koningin als symbolisch staatshoofd. In de kathedraal van Westminster Abbey, is er dan traditioneel een multireligieuze kerkdienst, bijgewoond door leden van het Britse koningshuis.

Die dienst was de laatste gelegenheid waarop Harry (35) en Meghan (38) een taak als volwaardig lid van de Britse koninklijke familie uitvoerden. Twee maanden geleden kondigde het koppel plots aan dat ze een stap terug zetten en een leven in de luwte wilden leiden. Ze willen ook voor hun eigen financiën instaan. De beslissing veroorzaakte veel ophef, ook omdat ze niet op voorhand doorgesproken was met koningin Elizabeth. Na crisisoverleg kwam uit de bus dat Harry en Meghan na 31 maart hun koninklijke titels niet meer mogen gebruiken. Ook moet Harry zijn militaire eretitels inleveren.