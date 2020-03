Sportcentrum Lievegem biedt "coronafitness" aan: "Oefen thuis, zelfs in quarantaine!"

Als er corona uitbreekt in Lievegem, kunnen leden van Fitness Fun Move fitnessles blijven volgen via videosessies. "Mijn vrouw is Italiaanse en we willen ons voorbereiden op een mogelijke uitbraak. Wij hebben gezien hoe het gegaan is in Italië en we kennen zelfs mensen die er in het ziekenhuis liggen. Voor ons is het dus zeker geen ver-van-mijn-bed-show", vertelt uitbater Peter Van De Velde aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. Hij wil dat zijn klanten ook bij een corona-uitbraak verder aan hun gezondheid kunnen blijven werken.