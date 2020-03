Inge Vrancken stopt als hoofdredacteur Journaal bij VRT en wordt opnieuw verslaggever

Vandaag maakt de hoofdredacteur van het Journaal, Inge Vrancken, bekend dat ook zij zal stoppen en verder wil gaan als verslaggever. Voor haar rol in het nieuwscollege was Vrancken al buitenlandjournalist op de redactie van VRT NWS.

Vrancken was 3,5 jaar hoofdredacteur van het Journaal. "Dat heeft van iedereen, ook van mij, veel energie gevraagd. Maar ik ben blij om te zien dat die inspanningen lonen", laat Vrancken weten. "Het Journaal is vandaag nog altijd een vaste waarde met sterke inhoud en goede cijfers. En VRT NWS is uitgegroeid tot een sterk nieuwsmerk. Ik ben trots en dankbaar dat ik hieraan heb kunnen meebouwen."

Binnenkort zullen twee nieuwe hoofdredacteurs worden aangesteld. Die beslissing zal in één beweging worden genomen.