Ludwig van Beethoven zou dit jaar zijn 250e verjaardag gevierd hebben. Zijn werken zijn daarom een heel jaar lang in verschillende steden te horen. Onze ploeg ging vanavond luisteren naar het hoogste Beethovenconcert ooit, in de Sint-Romboutstoren in Mechelen, waar sopranen Astrid Stokman en Liesbeth Devos zijn oeuvre brengen met een Vlaamse toets.