Koen Timmers bouwt innovatieve school in vluchtelingenkamp in Kenia: "Duizenden kinderen kunnen nu online lessen volgen"

Doordat Timmers zelf in Kenia ter plaatse is geweest, heeft hij wel kunnen vaststellen dat het onderwijs van een lager niveau is dan hij had verwacht. “Veel leerkrachten zijn niet gekwalificeerd en de leerlingen hebben niet allemaal hetzelfde niveau,” zegt hij. “Daarbovenop hebben veel kinderen geen ouders meer en komen ze terecht in een kamp waar ze een andere taal spreken. Het les geven zal dus iets anders moeten verlopen dan gepland."

