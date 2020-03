Kortemark "heropent" kerk van Werken

Tot nu waren er nog 4 kerken waar er missen waren: in Kortemark, Handzame, Zarren en Edewalle. In de kerk van Werken waren er enkel nog speciale vieringen zoals communies en begrafenissen. De pastoor wil nu dat er ook in Werken nog gewone missen zijn. Hij zegt dat er nog weinig plaatsen zijn in de gemeente waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, omdat er nog amper cafés of winkels zijn.

Schepen van cultuur Rik Waeyaert was wel wat verbaasd, maar gaat akkoord."Bij het eerste overleg waren we toch wat van ons melk omdat in vele gemeenten de erediensten net worden afgebouwd. Hier was het dus omgekeerd. Maar het was de wens van de pastoor en het kerkbestuur en dus hebben we ons daarbij neergelegd."



Er zijn wel plannen om in de kerk van Werken een archeologisch museum in te richten. In de andere 4 kerken kunnen er ook optredens, lezingen en tentoonstellingen worden gehouden.