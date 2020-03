Rechtbank bevestigt: "Stairway to heaven" van Led Zeppelin is geen plagiaat

"Stairway to heaven" van Led Zeppelin is een echte klassieker en prijkt in de hoogste regionen van zowat alle jaaroverzichten en lijstjes van beste songs ooit. Vooral de intro van het lied, met de heel traag opbouwende gitaar-riff, is herkenbaar uit de duizend. Maar "Stairway to heaven" is ook niet zonder controverse: het is al jaren de inzet van een plagiaatzaak.

In 2014 diende de beheerder van de nalatenschap van de Amerikaanse gitarist Randy Wolfe een klacht in. Wolfe, die in 1997 overleed, was gitarist bij de Amerikaanse rockband Spirit. Volgens de klacht zou de intro van "Stairway to heaven" wel héél erg gelijken op een gitaar-riff uit het instrumentale nummer "Taurus" van Spirit.

Randy Wolfe schreef "Taurus" in 1968. Drie jaar later verscheen "Stairway to heaven", geschreven door Led Zeppelin-zanger Robert Plant en gitarist Jimmy Page. Volgens de beheerder van de nalatenschap van Wolfe traden Led Zeppelin en Spirit samen op nadat "Taurus" geschreven werd. Hij suggereert dat Jimmy Page de intro van "Stairway to heaven" geschreven had nadat hij "Taurus" live had gehoord.

