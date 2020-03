Leuvense school voor hoogbegaafde kinderen breidt uit maar hoopt overbodig te worden

In juni 2019 namen Kim Kiekens en Saskia Buyckx daarom het intiatief om zelf een aanbod te creëren. In hun school Springstof geven ze nu elke week een halve dag les. "De kinderen gaan op andere dagen naar hun gewone school, enkel die ene halve dag per week zijn ze bij ons. Dan geven we uitdagende lessen zoals lessen economie, Frans of leren we ze over exoplaneten. Voor de rest van de week krijgen ze dan opdrachten mee die ze in hun eigen school kunnen doen."