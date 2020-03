Kinderen tot 16 jaar mogen niet meer op bezoek in woonzorgcentra, maar centra vragen zelf totaalverbod

Los van de woonzorgcentra sluit minister Beke vanaf morgen ook tijdelijk de lokale dienstencentra. Lokale dienstencentra bieden allerhande activiteiten aan, vaak gericht op ouderen of mensen met een beginnende zorgnood, en die zijn dus extra kwetsbaar voor het coronavirus. "We mogen niet overdrijven met maatregelen, maar we moeten er toch voor zorgen dat kwetsbare groepen niet nodeloos risico's lopen", vindt Beke.

Scholen sluiten is geen goed idee, aldus de minister. "Dat is maatschappelijk niet zonder gevolgen: als je alle scholen sluit, zijn er heel veel mensen zonder opvang voor hun kinderen, want het is een heel slecht idee om kinderen nu naar opa en oma te sturen", klonk het. "Het is een makkelijke maatregel om te nemen, maar vanuit gezondheidsoogpunt is dit volgens experten niet verstandig."

In Vlaanderen en Wallonië gelden nu andere regels, bijvoorbeeld voor het bezoeken van rusthuizen, en dat geeft verwarring. Hou mensen en ook generaties uit elkaar, en schaf alle evenementen af, klinkt het. Herbekijk hieronder de journaalreportage over dit aspect in de strijd tegen COVID-19: