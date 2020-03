Nieuwe therapie met elektriciteit tegen pieptoon in je oren: "De eerste resultaten zijn bemoedigend"

De techniek werd getest op 117 mensen en de eerste resultaten zijn hoopvol. "Bij één op de drie patiënten was er verbetering na de therapie," zegt dokter Laure Jacquemin, "en dat is een belangrijke stap vooruit. We gaan nu onderzoeken hoe we de therapie nog effectiever kunnen maken, en bij wie ze helpt." Soms zal er nood zijn aan andere behandelingen, of kan er gewerkt worden met een combinatie van verschillende behandelingen.