Oud-burgemeester Wielsbeke (81) ontsnapt aan verdrinkingsdood na ongeval in Waregem

In Waregem heeft een banaal ongeval bijna het leven gekost aan Noël Demeulenaere (81), voormalig topman bij Beaulieu en ex-burgemeester van Wielsbeke. Hij botste in Waregem met zijn wagen tegen een ander voertuig. Door de klap verloor hij de controle over het stuur en belandde zijn wagen in de vijver voor de kantoren van het bouwbedrijf Matexi.