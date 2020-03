Parket eist 5 jaar celstraf voor ex-premier François Fillon van Frankrijk 

Het is nog steeds niet duidelijk wie de informatie aan het licht bracht. Zelf heeft de centrumrechtse Fillon al gesproken van een links complot. Toen de feiten aan het licht kwamen was François Hollande president, maar die linkse president was zo onpopulair dat hij zelfs niet probeerde om een tweede termijn in de wacht te slepen.

Of het lek vanuit het kamp van Macron kwam of uit zijn eigen partij, blijft vooralsnog een raadsel. Morgen doet het gerecht een uitspraak in de zaak. Maar over de intrige is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gezegd.