Na twintig jaar in het zadel: blijft Vladimir Poetin nóg langer president van Rusland?

In 2024 eindigt de vierde ambtstermijn van Vladimir Poetin. Hij is al aan de macht sinds 1999, toen hij in december van dat jaar de fakkel overnam van de toenmalige president Boris Jeltsin. Na twee termijnen werd in 2008 de eerste minister onder Poetin, Dmitri Medvedev, voor vier jaar president. Daarna nam Poetin het roer weer over. In 2018 werd hij de laatste keer verkozen voor een termijn van zes jaar, tot 2024 dus.