Politie gaat extra patrouilleren in winkelgalerij in Mortsel na vondst drugsspuit

Enkele dagen geleden vond een bezoeker in de winkelgalerij een drugsspuit en wat aluminiumfolie. Hij plaatste de foto's op facebook en contacteerde de politie. "Twee jaar geleden waren er ook al problemen in de winkelgalerij, die staat bijna helemaal leeg, er zijn amper nog twee winkels of zo. Dat lokt vandalisme en overlast uit. Na dit incident gaan we de winkelgalerij weer opnemen in onze patrouille", zegt Jessy Spoelders van de politiezone Minos.