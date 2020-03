Opening ondergrondse premetrostations in Antwerpen nakend? "Er zouden 700.000 reizigers bijkomen"

De Lijn gaat nu detailstudies opstarten voor het openen van de vier ondergrondse tramstations in Antwerpen. "De kosten-batenanalyse is positief uitgevallen", zegt Sonja Loos van De Lijn. "Voor ons is het ook een heel goede zaak als we dat project kunnen uitvoeren. Het goede nieuws is dat we in de loop van dit jaar verdere detailstudies willen opstarten. Over de verdere concrete timing is nu nog geen duidelijkheid, maar we gaan er dus wel mee aan de slag."