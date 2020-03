Rector Van Goethem over coronavirus: “Universiteiten moeten afstandsonderwijs overwegen om studenten uiteen te houden”

"Als je een hoorcollege zou kunnen vervangen door een online college dan heb je toch iets wat even interessant is in deze context en wat misschien toch meer aanbeveling verdient. Als je dan toch de technologie hebt, dan kun je daar misschien iets meer op inzetten. Dat gaan we de komende dagen bekijken."

Een aantal grote buitenlandse universiteiten zijn al dicht, maar Van Goethem vindt niet dat we hier op dit moment al zo ver moeten gaan. "De aanbevelingen van de regering mochten misschien iets krachtiger klinken. Maar zoals de lokale overheden die moeten omzetten, zo moeten ook grote organisaties als universiteiten hun verantwoordelijkheid opnemen. De regering kan ons toch niet onmiddellijk bevelen om de universiteiten te sluiten, dat is nog niet nodig. Maar wij kunnen er wel voor zorgen dat we aan de universiteit grote groepen die niet noodzakelijk samen moeten zijn ook niet samenzetten."