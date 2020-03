Regering raadt evenementen af van meer dan 1000 bezoekers binnen. Onduidelijkheid over wat er nog zal doorgaan

De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart. Het zijn de burgemeesters die de evenementen moeten verbieden en velen van hen vragen nu advies aan provinciegouverneur Cathy Berx. Die heeft om 19u, samen met de andere gouverneurs, een overleg met minister Pieter De Crem.

In Antwerpen zijn er verschillende grote zalen als het Sportpaleis, de Lotto Arena, de Stadsschouwburg, de Elisabethzaal en de Opera. In Mechelen bekijkt burgemeester Vandersmissen wat er met evenementen in de Nekkerhal moet gebeuren. In Puurs-Sint-Amands gaat burgemeester Van den Heuvel straks overleggen met Studio 100 over de voorstellingen in het pop up theater in zijn gemeente. Daar worden momenteel de musicals 'Daens' en '40-45' gespeeld.