Premier Sophie Wilmès (MR) over maatregelen tegen coronavirus: "Niet wachten tot er een echte uitbraak komt"

De regering wil toestanden zoals in Italië vermijden. "Het is inderdaad drastisch. Het is de bedoeling om niet te wachten tot een uitbraak", zegt Wilmès. "We moeten de verspreiding van het virus zoveel mogelijk vertragen. Als er een echte uitbraak komt, is het te laat om maatregelen te nemen, en dan nemen we het risico dat onze medische centra niet meer in staat zouden zijn om iedereen te kunnen behandelen."