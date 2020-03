Riksja moet leven van mindermobielen in Lommel opvrolijken

Heidi Loenders van de Fietsersbond in Lommel zag vorig jaar een reportage op Canvas over de riksja's in Kopenhagen. Ze was zo onder de indruk dat ze er ook in Lommel mee wil rondrijden. "Wie in de thuiszorg zit, zit eigenlijk opgesloten. Je kan niet meer weg met de auto of gaan fietsen. We willen dat sociaal isolement doorbreken door met die mensen eens een tochtje met een riskja te maken."