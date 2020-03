Wendy Hawkins werkt twee dagen per week als vrijwilliger in de Hotline Pink Thrift Shop, een tweedehandswinkeltje in Kitty Hawk, een kustplaatsje in de Amerikaanse staat North Carolina. In de sorteerruimte van de winkel lag een stapel gedoneerde schilderijen en kunstwerken te wachten om geprijsd te worden. Een van die werken sprong in het oog. "Ik zag het daar liggen tussen andere dingen op de vloer en ik dacht, "dit is oud, dit is speciaal", doet ze haar verhaal aan televisiezender WAVY, opgepikt door CNN.

Ze vroeg Michael Lewis, de eigenaar van de winkel, of ze het werk eens mocht laten controleren door een expert. Die zag er geen graten in, maar koesterde ook geen hoge verwachtingen. "We hebben zoiets nog al wel voorgehad, dat we dachten dat we iets origineels en verbazingwekkends gevonden hadden, maar dat bleek dan niet zo te zijn", aldus Lewis. "Ik dacht dat dat nu ook wel het geval zou zijn."