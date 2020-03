Studente HoGent ziet stage in Italië in het water vallen: "Ik dacht dat ik zou vertellen over het goede weer en m'n collega's, niet over het coronavirus"

Naomi Cantoro, studente vastgoed aan de HoGent, had haar stage bij een makelaarskantoor in Puglia (Italië) wel wat anders voorgesteld. "Ik had gedacht dat ik aan mensen zou vertellen over het goede weer en mijn collega's", klinkt het, "maar in de plaats daarvan moet ik vertellen dat heel Italië in quarantaine zit door de uitbraak van het coronavirus."