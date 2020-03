"Te gebruiken tot" en "ten minste houdbaar tot": is verschil duidelijk genoeg voor consument?

"Het is zo dat er twee data zijn: een te gebruiken tot-datum (TGT) en een ten minste houdbaar tot-datum (THT)", zegt professor Frank Devlieghere van de Universiteit Gent in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Bij een TGT-datum moet de datum worden gerespecteerd omdat de consument anders een risico loopt om ziek te worden. Bij een THT-datum garandeert de producent dat het product tot die datum van optimale kwaliteit is, maar hier is het zeker geen probleem om de houdbaarheidsdatum te overschrijden: je kan er niet ziek van worden maar het product kan minder lekker zijn."