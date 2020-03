KU Leuven test coronavirus op muizen: “vaccin over anderhalf jaar klaar” 

Maar tot het vaccin voor mensen gebruikt kan worden, zal er nog een hele tijd voorbij gaan. "Momenteel werken we met een prototype van het vaccin. Je kan dat niet zomaar inspuiten bij de mens. Een vaccin moet verschillende stappen doorlopen vooraleer het uitgebracht mag worden. Een vaccin moet aan meerdere, strenge kwaliteitscontroles onderworpen worden", aldus Neyts.

De volgende fase is het vaccin testen op gezonde vrijwilligers. "Dan gaan we na of het veilig en werkzaam is. Is dat het geval, dan kan in een volgende fase van het klinisch onderzoek worden bestudeerd of het mensen beschermt tegen de infectie. Maar dan moet er ook altijd een controlegroep zijn; een groep mensen die een placebo krijgen", legt Neyts uit. "Kortom, er zijn verschillende fases die doorlopen moeten worden. In eerste fase begint men doorgaans met het testen op een paar tiental gezonde vrijwilligers. In verdere fases doorgaans een paar honderd tot zelfs en paar duizend mensen."

Als alles meezit, is het vaccin tegen het coronavirus ten vroegste over 18 maanden beschikbaar, in de zomer van 2021. En dat zou heel snel zijn volgens Neyts. "Het zou bij mijn weten de eerste keer zijn dat een vaccin op 18 maanden tijd gemaakt is, van nul te beginnen tot het beschikbaar maken van het vaccin."