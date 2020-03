Toeristen uit Dilbeek proberen vandaag nog weg te geraken uit Rome: "Boete van 200 euro als we het hotel verlaten"

Christine en haar man Fons verblijven sinds vorige week in een hotel in Rome, maar ze willen vroeger terugkeren. "We dachten tot donderdag in Rome te blijven, maar we hebben onze plannen veranderd. We proberen vandaag nog naar huis te vliegen. De luchthaven is nog altijd open. We hebben een nieuwe vlucht geboekt, dus we hopen dat we ook echt kunnen vertrekken. We willen niet ziek worden en bovendien mogen we nu het hotel ook niet meer uit. Als we naar buiten zouden gaan, kunnen we een boete krijgen van 200 euro."