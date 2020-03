Na meer dan 20 jaar opnieuw vliegshow in Ursel 

Het is niet alleen de bedoeling dat bezoekers komen kijken naar alle indrukwekkende toestellen. De organisatoren willen jongeren ook warm maken voor een carrière bij de luchtmacht. Dat kan onder meer door ze al even in een toestel te laten kruipen dat opgesteld is op de tarmac. “We willen kinderen laten proeven hoe het is aan boord van een vliegtuig en hopen ze zo te overtuigen van een job in de luchtvaart”, zegt organisator Kurt Plyson.