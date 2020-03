Viroloog Van Ranst over nieuw corona-advies regering: "Iedereen moet dit serieus nemen, of het loopt voor iedereen fout"

"Waar we willen aan appelleren is burgerzin, gezond verstand", aldus Van Ranst. "Een soort van tous-ensemblegevoel, dat hebben we nodig."

Professor Geert Meyfroidt van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde was ook te gast in "Terzake" en waarschuwt voor Italiaanse toestanden. "Het capaciteitstekort in de intensieve zorg in Noord-Italië legt een enorme last op de gezondheidszorg", zegt hij. Vooral dat hier en daar personeel besmet is geraakt en samen met patiënten in quarantaine is moeten gaan, klinkt zorgwekkend.

Hoewel er vandaag nog voldoende medisch materiaal is om tests uit te voeren, weet Meyfroidt niet of dit binnen enkele weken ook nog zo zal zijn. Bovendien vindt hij het ergerlijk dat maskers te koop worden aangeboden aan mensen die het niet echt nodig hebben. Hij doet een opvallende oproep: "Wie stocks heeft liggen van dergelijke maskers - P2 of P3 -, breng die gewoon naar uw lokaal ziekenhuis. Niemand kan daarmee op straat iets doen."