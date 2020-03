Vlaamse wijnbouwer in Piemonte: "Maak me geen zorgen over de quarantaine, wel over wijntoeristen die wegblijven"

Sinds vandaag is heel Italië in lockdown. Iedereen moet verplicht thuisblijven in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Dit was zowat de enige optie die de Italiaanse overheid nog had. Of het zal werken, zullen we pas achteraf weten", vertelt Antwerpenaar Jan De Bruyne in "Start Je Dag". Jaren geleden ruilde hij zijn artsenpraktijk voor de wijngaarden in Diano d'Alba in Piemonte. "De quarantaine legt ook niet alles stil. Je mag nog buitenkomen voor je werk, de vrachtwagens blijven rijden en ook het openbaar vervoer. Ik maak me voorlopig geen zorgen over inkopen of voedselvoorraden. Wij leven op het platteland. In de meest naburige stad Alba hebben twee mensen positief getest op het coronavirus maar ze hebben geen symptomen. Ik ben zelf arts en denk dat we voor één keer moeten toegeven dat de Italiaanse overheid dit goed heeft aangepakt. Zelfs met onpopulaire maatregelen."