Help jij een babyhaas uit de nood? Opvangcentrum Merelbeke zoekt dringend extra vrijwilligers

De eekhoorntjes en haasjes luiden het begin in van de drukke periode op het VOC. Jaarlijks krijgt het centrum ruim 6.500 dieren binnen. Twee derden daarvan zullen binnen gebracht worden in het komende halfjaar. "Deze maand kunnen we het nog net bolwerken maar vanaf volgende maand zullen we echt handen te kort komen", vertelt Demeulemeester. In april en zeker in mei komen er 30 tot 40 dieren per dag bij. "Ze hebben allemaal heel wat verzorging nodig."