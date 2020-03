Verschillende waterlopen overstroomd door de felle regen. "Voorlopig geen huizen bedreigd"

Het heeft de voorbije uren hevig geregend. Verschillende waterlopen zijn overstroomd. Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij: "Op dit moment zijn er waterlopen die buiten de oevers zijn getreden. Het gaat om de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, de Winge in Rotselaar, de Binnenbeek in Haacht, de Weesbeek in Boortmeerbeek, de Bellebeek in Essene, de Barebeek in Elewijt. Gelukkig worden daar geen huizen bedreigd. Er staan wel weides blank."